أثار الفنان المصري أحمد سعد جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية بعد ظهوره في صورة مع نجمي هوليود ويل سميث وجوني ديب خلال نزهة بحرية على متن يخت، إذ أعرب عن سعادته في استقبال صديقيه، بحسب قوله.

ونشر سعد صورة جمعت بينهم عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، وعلق عليها بالقول: "إحساس جميل إنك تجمع أصحابك، شكرا أصدقائي على الزيارة الجميلة".

وتعرض سعد للسخرية من متابعيه ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الصورة، التي شكك البعض في صحتها، متهمينه بصناعتها بوساطة الذكاء الاصطناعي.

بينما سخر البعض الآخر من إصرار الفنان المصري على إلصاق نفسه بالنجوم العالميين الذين ربما لا يعرفون اسمه.

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وعلقت إحدى متابعات أحمد سعد على الصورة قائلة: "صحابك إيه انت بتعرف انجليزي يا أحمد يا سعد ؟! انت بتعرف عربي أصلا؟".

وكتبت أخرى: "أي أصحاب الله يهديك، انت بينت بهذه الجملة ضعف شخصيتك، كنت قادر تكتب شكرا لكم وكل واحد باسمه بدل كلمة أصحابك، مش حلوة عشانك أبدا، لأنهم مش أصحابك".