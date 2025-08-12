العراق.. هبوط اضطراري لمروحية عسكرية فوق مرآب سيارات في كربلاء (فيديو)

هبطت مروحية عسكرية تابعة للجيش العراقي اضطرارياً، في مرآب للسيارات، أثناء تنفيذها مهام تأمين ومتابعة حركة زوار الأربعينية في كربلاء.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، إن "الهبوط جاء نتيجة خلل فني طارئ، دون تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم أو المواطنين، في حين اقتصرت الأضرار على الطائرة وإحدى المركبات المدنية التي كانت متوقفة في موقع الهبوط".

وأظهرت مقاطع مصورة، تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، المروحية وهي تهبط اضطرارياً فوق إحدى المركبات، حيث علا الغبار من المكان وسط حالة هلع بين المواطنين القريبين، قبل أن تتدخل فرق فنية من قيادة طيران الجيش لإخلائها بالتعاون مع القوات الأمنية.

وتشهد مدينة كربلاء منذ أيام استنفاراً أمنياً وخدمياً واسع النطاق، مع توافد ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه لإحياء الزيارة الأربعينية، حيث يسلك الزائرون طرقاً رئيسة وفرعية سيراً على الأقدام وسط انتشار مواكب خدمية ونقاط طبية وإسناد لوجستي على طول الطرق المؤدية إلى المدينة.

كما دفعت القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، بتعزيزات كبيرة لتأمين الفعاليات، بما في ذلك نشر طيران الجيش على مسارات الزائرين لمتابعة الأوضاع ميدانياً والتعامل مع أي طارئ.