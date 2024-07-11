مي فاروق: أشعر بالفخر لاقتران اسمي بـ"كوكب الشرق"

قالت الفنانة المصرية مي فاروق إنها تشعر بالفخر حين يقرن الجمهور اسمها باسم كوكب الشرق أم كلثوم، مستدركة أن أم كلثوم بعيدة عن المقارنات.

وكشفت فاروق في حديث لـ"إرم نيوز" التفاصيل عن مشاريعها الغنائية الجديدة، وقالت إن ألبوماً جديدًا لديها، وتعكف على العمل عليه حاليًا، إذ أشارت إلى أنه سيكون ألبوم ميني يحمل عددًا قليلًا من الأغنيات، ومن المقرر طرحه قريبًا بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل.

ونوهت إلى أن اختيارها تقديم ميني ألبوم يحمل قرابة الخمس أغنيات يعود إلى رغبتها بتقديم أغنيات ذات جودة عالية انتقتها بدقة شديدة، إذ وصفت أغنيات الألبوم بأن كل أغنية من أغنياته ستحمل لوناً غنائياً مختلفاً عن الآخر سواء في الأفكار نفسها أو من خلال التنوع في الإيقاعات الموسيقية الخاصة به.

وبينت مي موقفها من اقتران اسمها مع أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم وقالت: "شعور كبير بالفخر أن يُقترن اسمي بكوكب الشرق أم كلثوم، لكن في الوقت نفسه هو سلاح ذو حدين، فالمقارنة التي يقوم بها الجمهور غير دقيقة. لا يصح أن نُقارن أي فنانة مهما كان قدرها بالسيدة أم كلثوم".

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من ناحية أخرى، أبدت مي رأيها في علاقة الفنان بالجمهور، وقالت إنها سعيدة بالمحبة التي تلمسها من الجمهور خلال حفلاتها ووجودها بالأماكن العامة، وأردفت متحدثة عن خلافات الفنانين مع الجمهور والتي وصلت للصفع والضرب.

وعلقت قائلة: "الشجار بين الفنان والجمهور أمر مرفوض تمامًا بالنسبة لي، هناك علاقة تكاملية بين الطرفين، لأن الجمهور هو من يصنع نجومية أي فنان، أشعر بالخجل حيال طلبات الجمهور بالتقاط الصور التذكارية معي، كذلك أعتبر الجمهور أهلي وأسرتي، وأرفض تماما فكرة اعتداء أي فنان على أي من المعجبين أو الجمهور".

وفي نهاية الحديث، أوضحت مي تفاصيل مشاركتها بحفل غنائي بمهرجان "دقة" بتونس منذ أيام، وقالت: "سعيدة للغاية باللقاء الذي جمعني بالجمهور التونسي بعد غياب سنوات طويلة عن الوُجود بالحفلات في تونس، قدمت عددًا من الأغنيات الطربية للكثير من نجوم الغناء والطرب، ووجدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور التونسي الذي لديه ذوق كبير في الفن، سعدت بغناء إحدى أغنيات الراحلة ذكرى التي أحبها وأعشقها، كان لقاء ممتعًا وأتمنى تكرار الوُجود والحضور بحفلات غنائية في تونس".