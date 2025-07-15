سر اعتزال حفيدة أم كلثوم الغناء مبكرا

تصدرت سناء نبيل حفيدة أم كلثوم مؤشرات البحث وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيد خبر اعتزالها الفن بشكل نهائي.

وأكد والدها أن هذا القرار نابع من رأيها الشخصي على الرغم من حبها للفن منذ نعومة أظافرها، وكانت تعتبر جدتها أم كلثوم قدوة ومثلًا أعلى لها في حياتها الفنية.

وفسر والدها أن السبب وراء هذا القرار المفاجئ هو رغبة سناء في ارتداء الحجاب والتفرغ للصلاة والعبادة، وأكد أنه على الرغم من تلقيها عروضًا فنية عديدة سواء في الغناء أو التمثيل، لكنها رفضتها جميعًا، وفضلت حالة السلام الداخلي التي تعيش فيها بعيدًا عن الأضواء.

أخبار ذات علاقة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يطلق دورة "أم كلثوم"‎

يُشار إلى أن سناء نبيل حققت نجاحًا وشهرة كبيرة بعد مشاركتها في برنامج Arabs Got Talent، وحصلت وقتها على الباز الذهبي من الفنان أحمد حلمي، وأشاد الجميع بموهبتها الفنية التي ورثتها عن كوكب الشرق، وتوقع البعض أنها ستسير على خطاها.

وتتلمذت سناء على يد الدكتور أحمد عبد الله، عازف العود الشهير، وشاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات الفنية، ومن أبرز مشاركاتها الفنية كانت إحياء حفل بعنوان "هذه ليلتي" بمناسبة إحياء ذكرى كوكب الشرق في العام 2021، وقدمت مجموعة من أغانيها التي يحبها الجمهور.