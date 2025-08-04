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حلم بريطاني بالعثور على "ثروة رقمية" يتبخر بعد 12 عاما من البحث (صور)

حلم بريطاني بالعثور على "ثروة رقمية" يتبخر بعد 12 عاما من البحث (صور)
جيمس هاولز المصدر: cnn
إرم نيوز
إرم نيوز
04 أغسطس 2025، 4:42 م

تبخر حلم مواطن بريطاني بالعثور على قرص صلب يحتوي على 8 آلاف وحدة من عملة البيتكوين، وذلك بعد أن قرر التوقف عن ملاحقة القرص، بعد 12 عامًا من البحث.

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والقرص الصلب، الذي كان المواطن المدعو جيمس هاولز قد تخلص منه عن طريق الخطأ في عام 2013، ويُعتقد أنه يحتوي على 8 آلاف وحدة من عملة البيتكوين تقدر قيمتها الحالية بنحو 950 مليون دولار.

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 وقرر هاولز أخيرًا إنهاء مسعاه للعثور على القرص الصلب، الذي تخلّص منه عن طريق الخطأ عام 2013، وفق ما ذكر موقع "Crypto Rover".

وأشار الموقع في منشور عبر منصة "إكس" إلى أن القرص الصلب يحتوي على نحو 8 آلاف وحدة بيتكوين، تُقدّر قيمتها السوقية الحالية بنحو 950 مليون دولار أمريكي.

وذكرت تقارير سابقة أن هاولز ظلّ على مدى 11 عامًا يبحث في مكبّ نفايات بمدينة نيوبورت البريطانية عن الجهاز، الذي يُعتقد أنه يحوي محفظة رقمية تضم آلاف البيتكوينات.

وأكد هاولز مرارا أن القرص الصلب طُرح في القمامة عن طريق الخطأ، وأنه ما يزال مقتنعا بأن الجهاز مدفون في مكبّ النفايات المحلي.

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