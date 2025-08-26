إنجاز تاريخي.. فيلم "صائدات الشياطين" الكوري يتصدر شباك التذاكر

تصدر فيلم الرسوم المتحركة "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا مطلع هذا الأسبوع، فيما يبدو أنه أول إنجاز تاريخي لشركة البث العملاقة "نتفليكس". وفق "رويترز".

وذكر موقع "بوكس أوفيس موجو" الذي تديره "آي.أم.دي.بي"، أن الفيلم الذي يدور حول مجموعة فتيات كوريات يحاربن الشياطين حقق إيرادات تقدر بنحو 18 مليون دولار في شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا.

وتفوق هذا الفيلم على فيلم الرعب "ويبونز" (الأسلحة) من إنتاج شركة وارنر براذرز ديسكفري، الذي حقق إيرادات بلغت 15.6 مليون دولار من مبيعات التذاكر المحلية خلال أسبوعه الثالث في السينما.

وأصبح الفيلم بمثابة قوة هائلة لشبكة "نتفليكس"، إذ هيمن على قوائم البث خلال الصيف الجاري بالإضافة إلى احتوائه على أغنية حققت نجاحا ساحقا، وهي أغنية "غولدن".

ويروي الفيلم قصة فرقة الفتيات الكورية "هانتريكس" التي تحارب الأرواح الشريرة وتحمي العالم بالأغاني. ومنذ عرضه في 20 يونيو/ حزيران، احتل الفيلم المرتبة الأولى أو الثانية في قائمة "نتفليكس" الأسبوعية لمدة 9 أسابيع متتالية.

ويُنظر باهتمام إلى ما إذا كان فيلم "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" سيتمكن من تجاوز الموسم الأول من مسلسل "لعبة الحبار"، الذي يُعد أكثر محتويات نتفليكس مشاهدة على الإطلاق بين الأفلام والبرامج.

ويبلغ إجمالي عدد مشاهدات الموسم الأول من "لعبة الحبار" 265.2 مليون مشاهدة تراكمية.

وفي حال واصل "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" أداءه الحالي لثلاثة أسابيع متتالية، فمن المرجح أن يتقدم على الموسم الأول من "لعبة الحبار".