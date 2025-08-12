الصين تعلق فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الأمريكية لمدة 90 يوما

تحطم طائرة صغيرة في مطار كاليسبيل بالولايات المتحدة (فيديو)

تحطم طائرة صغيرة في مطار كاليسبيل بالولايات المتحدة (فيديو)
الدخان يتصاعد جراء حادثة الاصطدامالمصدر: ktvq.com
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 1:05 ص

قالت السلطات الأمريكية إن طائرة تحطمت أثناء هبوطها في مطار مدينة كاليسبيل بولاية مونتانا، واصطدمت بطائرة أخرى كانت متوقفة.

وأدى الحادث إلى اندلاع حريق كبير، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات خطيرة. حسبما نقلت "أسوشيتد برس".

وكانت الطائرة أحادية المحرك، التي تنقل 4 أشخاص، تحاول الهبوط حوالي الساعة الثانية ظهرًا في مطار مدينة كاليسبيل، وفقًا لقائد شرطة كاليسبيل، جوردان فينيزيو، وإدارة الطيران الفيدرالية. 

وأوضح المصدر أن الطائرة اصطدمت بطائرة واحدة على الأقل كانت على الأرض، مما أدى إلى اندلاع حريق امتد إلى منطقة عشبية قبل إخماده.

وقال قائد شرطة كاليسبيل، فينيزيو إن الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة أصيبوا بجروح طفيفة.

