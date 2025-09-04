ملفوفة داخل سجادة.. جثة سيدة متحللة تثير الذعر في لبنان

شهدت قرية كفر ياسين جريمة هزت بلدة طبرجا في لبنان، وأثارت الخوف بين المواطنين، فقد عُثر على جثة سيدة متحللة في ظروف غامضة.

وحسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، فإن الجثة تعود لسيدة تحمل الجنسية السورية، وتبلغ حوالي 33 عامًا، ومجهولة باقي الهوية، إذ تبين عدم وجود أية أوراق شخصية.

وأثارت جثة السيدة المقتولة في ظروف غامضة الخوف بين المواطنين، في بلدة طبرجا، خصوصاً أنها متحللة، ما حال دون تحديد ملامح وجهها ليتم التعرف عليها.

وأوضحت مصادر أمنية لبنانية أن السيدة عُثر عليها مقتولة وملفوفة بسجادة، وموضوعة داخل "تتخيتة" أحد المنازل في كفر ياسين بطبرجا، مشيرة إلى مرور وقت على الجريمة.

كما تبين أن إغلاق المنزل "موقع الجريمة"، وعدم وجود سكان داخله، كان عاملًا مساعدًا للجاني لارتكاب جريمته، والتخلص من الجثة في ذلك المكان، حتى تحللت، وكشفت رائحتها الكريهة عن مكانها، ليبلغ المواطنون الذين اكتشفوا الجريمة الشرطة، عند بحثهم عن مصدر الرائحة الكريهة.

وحضرت إلى المكان القوة الأمنية والأدلة الجنائية وباشرت التحقيقات لكشف الملابسات، وتبيّن أنّ المنزل الذي شهد الجريمة كان مستأجراً من شخص سوري غادره منذ نحو شهر.

وأشارت المصادر اللبنانية إلى أنه كان قد أُبلِغ عن اختفاء السيدة منذ فترة لدى القوة الأمنية، حتى عُثر على جثتها اليوم الخميس 4 سبتمبر/ أيلول 2025.