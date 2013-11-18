ميريام فارس تخشى أن تخطف شقيقتها الأضواء منها

إرم – (خاص) من سماح المغوش

تبدو جيهان الشقيقة الصغرى للنجمة اللبنانية ميريام فارس واعدة في عالم الفن والغناء إن حصلت على فرصتها، فجيهان قريبة الشبه من ميريام، وتمتلك نفس مواصفات ملكة المسرح من جمال وجاذبية وقوام رشيق، إضافة إلى موهبتها في الغناء والرقص.

لكن ميريام فارس تتجنب دائماً الحديث عن شقيقتها جيهان ما يعزوه البعض إلى خوفها من أن تخطف الأضواء منها في حين أن ميريام تُغرق في حديثها عن أختها رولا مديرة أعمالها.

وجيهان تتواصل مع عدد كبير من المتابعين على موقع التوصل الاجتماعي "انستغرام"، لكنها لم تقبل على تقديم أي عمل فني حتى الآن، وقد فسر البعض ذلك بخوف ميريام من تشجيع شقيقتها حتى لا تتألق وتأخذ دورها.