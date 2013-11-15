"الشانزليزيه" ثالث أغلى شارع في العالم

ذكرت الدراسة السنوية التي أعدها مركز "كوشمان أند ويكفيلد" بمدينة "كان" الفرنسية أن شارع "الشانزليزيه" يحتل المركز الثالث على قائمة الشوارع التجارية الأغلى في العالم.

وأشارت الدراسة إلى أن شارع "كوزواي باي" في جزيرة هونج كونج، يعد شارع التسوق الأكثر غلاء في العالم، متقدما بذلك على "شارع 5" في نيويورك" والشانزليزيه في باريس.

وأضافت أن "شارع 5" في نيويورك سجل زيادة في العام الماضي من حيث متوسط قيمة إيجار المتر المربع به والذي وصل 983ر24 مليون يورو سنويا.

وقال المدير التنفيذي للمركز كريستيان دوبوا إن قيمة الإيجار في أجمل مواقع جادة الشانزليزيه تواصل ارتفاعها لتصل إلى مستويات قياسية، حيث تصل التكلفة السنوية لكل متر مربع من شارع الباريسي الشهير إلى ما يقرب من 255ر13 يورو.

والشانزليزيه هو أحد شوارع باريس في فرنسا، وهو كذلك من أرقى وأفخم الشوارع السياحية والتجارية في العالم.