"عيد ميلاد سعيد".. رسائل إنسانية في افتتاح "الجونة" السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار الفيلم الروائي المصري "عيد ميلاد سعيد" المحمّل برسائل إنسانية مؤثرة ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان، والتي تُعقد في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول معاني العطاء والبحث عن السعادة من خلال قصة بسيطة لطفلة تدعى "توحة" تعمل في منزل أسرة ثرية، ولم تجد يوما من يحتفل بعيد ميلادها؛ نظرًا لنشأتها في أسرة فقيرة، لكنها تكافح حتى لا يجعل الشعور بالحرمان منها إنسانة سيئة.

وحين يحل عيد ميلاد "نيللي" الطفلة المدللة ابنة العائلة الثرية، تخطط "توحة" لعمل حفل استثنائي لها بعد أن توطدت العلاقة بينهما كصديقتين رغم التفاوت الطبقي الشاسع، آملة أن تجد يوما من يحتفل بها حين يحل عيد ميلادها هي الأخرى.

وسبق أن حقق "عيد ميلاد سعيد" نجاحا لافتا في الدورة الأخيرة من مهرجان "ترايبيكا السينمائي"، حيث حصد 3 جوائز رفيعة هي: "أفضل فيلم روائي دولي"، "أفضل سيناريو دولي"، فضلا عن جائزة" نورا إيفرون لأفضل مخرجة" والتي نالتها مخرجة العمل سارة جوهر.

الفيلم تأليف سارة جوهر ومحمد، ويضم في بطولته نيللي كريم، حنان مطاوع، والطفلة ضحى رمضان.

ووصفت المخرجة سارة جوهر اختيار الفيلم ليُعرض في حفل الافتتاح بـ"الشرف الكبير"، فيما أشادت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان، بالفيلم قائلة: "يسعدنا أن نفتتح الدورة الثامنة بفيلم مصري بهذه الأهمية، هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ المهرجان التي نختار فيها فيلمًا مصريًّا طويلًا للافتتاح".

وأضافت أن "السرد المؤثر للعمل حول الطبقات الاجتماعية والروابط الإنسانية، من خلال عيون طفلة بريئة، يجعله خيارًا مثاليًّا لافتتاح مهرجان الجونة".