رائحة جسمك تزيد خطر إصابتك بنوبة قلبية

اكتشف باحثون سويسريون أن البكتيريا الشائعة المسببة لأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة، لا تؤثر على مظهرك الاجتماعي وابتسامتك فحسب، بل إنها تهدد حياتك.

وقال الباحثون إن البكتيريا المعروفة باسم "مغزلية منواة" (Fusobacterium Nucleatum) قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، التي تقلل من قدرة العضلة على ضخ الدم، وبالتالي الإصابة بالنوبات المميتة.

وتتبعت الدراسة التي أجرتها كلية علوم الحياة بجامعة EPEL السويسرية صحة قلب أكثر من 3000 شخص لمدة 12 عامًا، إذ تم إجراء اختبارات على دمائهم بحثًا عن الأجسام المضادة.