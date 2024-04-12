وفاة فهد بن عبدالله بن دليم.. السعودية تودّع أحد أبرز شيوخ قبائلها

توفي الشيخ فهد بن عبدالله بن دليم، شيخ شمل قبائل قحطان ووادعة في السعودية، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الراحل، بعد صلاة ظهر يوم غدٍ السبت، في جامع الإمام تركي بن عبدالله، قبل أن يتم دفنه في مقبرة العود في الرياض.

كما سيتم استقبال المعزين في مدينة الرياض، وفي قصر الشيخ الراحل في محافظة الحرجة بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة.

ونعى شيوخ ووجهاء قبائل ورجال دين، ونخب ثقافية وعلمية، وسعوديون من مختلف مناطق المملكة، الشيخ الراحل الذي يعد من أبرز شيوخ القبائل في المملكة.

وقدم الداعية الشيخ، عائض القرني، التعازي لذوي الراحل، فيما كتب المستشار الأمني، الدكتور محمد الهدلاء، في نعيه للشيخ بن دليم: "لقد فقدت السعودية أحد أبرز رجالاتها على الإطلاق، وأحد مشايخها وكبارها، له مواقف مشرفة مع دولته وقيادته، ولجان إصلاح ذات البين، وعتق الرقاب، وكان رجل كرم وسخاء".