مغامرة بـ"خرطوم مياه" تقتل رياضي تركي متمرس (فيديو)

تعبيرية المصدر: istock
قحطان العبوش
02 سبتمبر 2025، 8:56 ص

لقي مدرب رياضة تركي (42 عاماً)، مصرعه، بعدما اعتمد على قوته البدنية للنزول من سطح بناء بواسطة خرطوم مياه بلاستيكي انقطع به قبل نهاية تلك المهمة غير محسوبة العواقب.

وكان "ألبيران جوشار" يحاول الدخول لشقته في الطابق الثالث من سطح بناء في ولاية "أنطاليا" بجنوب تركيا، خلال ساعات المساء، بعدما نسي مفاتيحه في الداخل.

وبدلاً من الاستعانة بخبير فتح أقفال، ربط "جوشار" خرطوم المياه بالسطح، ومن ثم بدأ النزول بواسطته لشرفة شقته، لكنه سقط قبل الوصول بسبب انقطاع الخرطوم.

وظل الرجل على الأرض بلا حراك طوال الليل، قبل أن يكتشف الجيران وجوده في الصباح، ليجده فريق الإسعاف الذي حضر للمكان، قد فارق الحياة.

موقع الحادث

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادثة، الخرطوم البلاستيكي مربوطاً بقاعدة حديدية في سطح البناء، لكنه مقطوع من المنتصف.

ومن المقرر أن تشيع عائلة "جوشار" وأصدقاؤه وطلابه في المدرسة الرياضية التي يعمل فيها، جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء بعد تلك النهاية المفاجئة.

ألبيران جوشار

ويعمل جوشار مدرباً في مدرسة رياضية، بجانب كونه لاعبا سابقا ومدرب كرة قدم للهواة في أنطاليا.

