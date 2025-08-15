رحيل والدة جيف بيزوس عن 78 عامًا

توفيت جاكي بيزوس، والدة مؤسس أمازون جيف بيزوس، عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد صراع طويل مع خرف أجسام لوي، وفق ما أعلنت مؤسسة عائلة بيزوس الخميس 14 أغسطس.

ونعى جيف بيزوس والدته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "توفيت اليوم محاطة بالكثير ممن أحبوها - أطفالها وأحفادها ووالدي. كنا جميعًا محظوظين لوجودها في حياتنا، وسأحتفظ بها في قلبي إلى الأبد".

ويعد خرف أجسام لوي، الذي شُخصت به جاكي عام 2020، ثاني أكثر أنواع الخرف شيوعًا بعد مرض الزهايمر، ويؤثر على التفكير والحركة والسلوك والنوم.

وتركت جاكي وراءها زوجها مايك بيزوس، وأطفالها الثلاثة جيف، وكريستينا، ومارك، بالإضافة إلى 11 حفيدًا وحفيدة.

ووصفت مؤسسة عائلة بيزوس جاكي بأنها "أم مخلصة كرّست حياتها لعائلتها"، مشيرة إلى حرصها على رعاية أطفالها بكل حب وصبر، وإيجاد مساحة يشعر فيها الجميع بالأمان والاهتمام.

ودعت العائلة بدلاً من إرسال الزهور إلى دعم منظمة غير ربحية أو القيام بعمل خيري تخليدًا لذكراها، تكريمًا لحياتها المليئة بالعطاء والحب.