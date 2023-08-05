صابر الرباعي يحيي ليلة "رومانسية" في مهرجان جرش
عاش جمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن ليلة رومانسية بامتياز أحياها الفنان التونسي صابر الرباعي.
وردد الآف الجماهير الذي غص بهم المسرح الجنوبي أغنيات صابر االرباعي الذي تنقل بين جديده وقديمه.
وغنى الرباعي "برشا برشا" و"عزة نفسي" والله الله يا بابا" و "على نار" وغيرها من الأغاني التي اشتهر بها النجم التونسي.
وقبيل صعوده على خشبة المسرح العريق في المدينة الأثرية شمال الأردن، أعرب الرباعي عن سعادته للمشاركة في جرش بهذه الدورة من المهرجان الذي سيطفئ شعلته اليوم السبت.
ووعد صاحب أغنية "اتحدى العالم" في رسالة إلى جمهوره بأن تكون هذه الحفلة في جرش ناجحة وتضاف إلى حفلاته المميزة.
وعقب النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة "جوه عينيك" مع الفنان أيمن الأعتر أعرب الرباعي عن عدم ممانعته مشاركة اي فنان أردني "دويتو".