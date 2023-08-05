صابر الرباعي يحيي ليلة "رومانسية" في مهرجان جرش

وقبيل صعوده على خشبة المسرح العريق في المدينة الأثرية شمال الأردن، أعرب الرباعي عن سعادته للمشاركة في جرش بهذه الدورة من المهرجان الذي سيطفئ شعلته اليوم السبت.

ووعد صاحب أغنية "اتحدى العالم" في رسالة إلى جمهوره بأن تكون هذه الحفلة في جرش ناجحة وتضاف إلى حفلاته المميزة.

وعقب النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة "جوه عينيك" مع الفنان أيمن الأعتر أعرب الرباعي عن عدم ممانعته مشاركة اي فنان أردني "دويتو".