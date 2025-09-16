ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة

إحالة قضية بدرية طلبة إلى المحكمة الاقتصادية

بدرية طلبةالمصدر: وسائل إعلام
ايمان عبدالعاطي
ايمان عبدالعاطي

قضت محكمة جنح الهرم، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة ضد الفنانة بدرية طلبة، على خلفية اتهامها بـ"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري"، وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر بها.

ونظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة بدرية طلبة، بعد أن أقام المحامي أشرف ناجي دعوى قضائية ضد الفنانة، اتهمها خلالها باستخدام عبارات مسيئة في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها تمثل إساءة لعدد كبير من المواطنين.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمة تهم السب والقذف عبر وسيلة إلكترونية، في ضوء نصوص قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وجاء قرار المحكمة اليوم، 16 سبتمبر، بعدم الاختصاص، لتنتقل القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها.

يذكر أن بدرية طلبة قد أثارت الجدل مؤخرًا بتصريحات وصفت فيها نفسها بـ"أسياد البلد"؛ الأمر الذي دفع نقابة المهن التمثيلية إلى تحويلها إلى مجلس تأديب للتحقيق في ما صدر عنها.
 
 
 


 
 
 

