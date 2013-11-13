صور.. قبلات حورية فرغلي لصديقها تُثير جدلاً واسعاً

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حورية فرغلي تظهر في صور وهي تُقبل صديقها بشكل ملفت، وهو ما انتقده الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.