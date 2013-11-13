صور.. قبلات حورية فرغلي لصديقها تُثير جدلاً واسعاً

صور.. قبلات حورية فرغلي لصديقها تُث...

حورية فرغلي تظهر في صور وهي تُقبل صديقها بشكل ملفت، وهو ما انتقده الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: خاص من محمد داغستاني

أثارت الفنانة المصرية حورية فرغلي، جدلاً واسعاً بصور انتشرت أثناء تواجدها في مدينة شرم الشيخ، برفقة صديقها الأمريكي.

وظهرت حورية وهي تُقبل صديقها بشكل ملفت، وهو ما انتقده الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.

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