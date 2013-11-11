"قصة شتا" دنيا سمير غانم تحقق 8 مليون مشاهدة

القاهرة – (خاص) من محمد فهمي

أصدرت "غوغل أرابيا" بياناً صحفياً اعتبرت فيه أغنية "قصة شتا" ظاهرة موسيقية تحدث لأول مرة في الدول العربية والشرق الأوسط بعد أن تصدّرت القوائم الأكثر استماعاً وانتشاراً في موقع اليوتيوب لأسابيع.

وأوضحت غوغل أنّ الأغنية ظاهرة سيقومون بدراستها.

واحتلت الأغنية المركز الثالث عالمياً على اليوتيوب منافسة للفنانة الأمريكية "مايلي سايريس" ومتخطية للفنانة "كاتي بيري" في حدث هو الأول لأغنية عربية، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي وكليب الأغنية تم تصميمه من خلال مصمم الجرافيك حسين مطر، وهي من ضمن أغاني ألبوم دنيا سمير غانم الأول "واحدة تانيه خالص" الذي سوف يتم طرحه خلال الأيام القادمة.

ألبوم "واحدة تانية خالص" يضم 12 أغنية، تم طرح 4 أغنيات منه هي: "واحدة ثانية خالص"، "قصة شتا"، "عليك حبيبي كلام" و"الوقت بيسرقنا"، وحققت هذه الأغنيات انتشاراً واسعاً، ووصل عدد مشاهدتهم على اليوتيوب لأكثر من اثني عشر مليون مشاهدة.