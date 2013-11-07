في البرازيل .. ينتخبون ملكة جمال المؤخرات أيضا

في البرازيل لا ينتخبون فقط ملكات الجمال إستنادا على الوجه، بل ينتخبون أيضا ملكات جمال المؤخرات.

وعلى هذا اللقب تتنافس عشرات الحسناوات لإستعراض مؤخراتهن في منافسة تعجز الكلمات عن وصفها.

ويبعد اللقب المرتقب مدة أسيوعين من الزمن، في حين تأمل 27 فتاة أن تصل إلى النهائيات، حيث سيمثلن بكل فخر الولايات التي ينحدرن منها.

وما يميز مباراة هذا العام هو إنتقالها إلى شبكة الإنترنت، حيث سيشارك الشعب البرازيلي بأكمله في إنتخاب المؤخرة التي ستمثله، وذلك في مدينة ساو باولو وفق ما نشرت مجلة سبلاش نيوز.

وتحصل الفائزة على كل حال على مبلع 2400 دولار نقدا وعقود لعرض الأزياء بقيمة 32 ألف دولار والعديد من الجوائز الأخرى.