حذفت آلاف المنشورات.. الصين تطلق حملة ضد "التباهي بالثراء والمال"

أطلقت الصين حملة جديدة تستهدف تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي لحظر منشورات "تمجّد من القيم المادية".

ووفق صحيفة "غارديان" البريطانية، فقد استهدفت الحملة حذف وحظر المنشورات التي يباهي أصحابها بثرائهم ومقتنياتهم باهظة الثمن.

وأقدمت كل من منصة "ويبو" الشهيرة (بديلة منصة إكس في الصين)، وكذلك منصة "دويون" (بديلة تطبيق تيك توك) ومنصة "Xiaohongshu" (بديلة تطبيق انستغرام)، على حذف آلاف المنشورات والتدوينات وإغلاق المئات من الحسابات، خلال الأسبوعين الأخيرين ضمن حملتها.

وذكرت منصة "ويبو" في بيان رسمي، أنها عملت على استهداف "المحتوى غير المرغوب فيه والموجّه نحو القيم المادية"، بما يتضمن "المحتوى الذي يعرض التباهي بالثروة وتمجيد المال".

وأكدت في بيانها، أنها "استهدفت منشورات عرض أصحابها سيارات فاخرة وعقارات باهظة الثمن، كما حذفت منشورات حاول أصحابها التفاخر بالثروة والحرية التي يجلبها الثراء".

ونوّهت "ويبو" بأنها تسعى من ذلك إلى حث المستخدمين على مشاركة "المحتويات عالية الجودة والإيجابية".

وتأتي هذه الحملة الجديدة، ضمن خطة الصين لـ"تنقية البيئة الثقافية في مجتمع الإنترنت"، والتي أطلقتها عام 2016.

ومع كل محاولات الصين لتحقيق ما يسمى "الرخاء المشترك"، إلا أن الفجوة بين الفقراء والأغنياء آخذة في الاتساع فيها.