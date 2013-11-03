إعتقال كويتية لقيادتها سيارة في السعودية

الكويت- ذكرت صحيفة كويتية الأحد أن إمرأة كويتية أعتقلت في السعودية لمحاولتها نقل والدها إلى المستشفى في سيارة تقودها وذلك بعد أسبوع من إحتجاج نساء سعوديات على حظر تفرضه المملكة على قيادة النساء للسيارات.

ويسمح للكويتيات بالقيادة في بلدهن ويتمتعن بحقوق أكثر بفارق كبير عن السعوديات اللائي لا يسمح لهن بالسفر للخارج أو فتح حساب مصرفي أن العمل بدون إذن من ولي الأمر.

وذكرت صحيفة كويت تايمز الناطقة بالإنكليزية أن المرأة كانت تقود السيارة في منطقة بعد الحدود مباشرة وكان والدها بجوارها حين أوقفتها الشرطة.

ويعبر الكويتيون والسعوديون الحدود بإنتظام وعادة ما تكون المجتمعات التي تعيش على طول الحدود خليطا من السكان من البلدين.

وقالت الصحيفة نقلا عن الشرطة أن المرأة التي قالت إن والدها المصاب بالسكري لا يمكنه القيادة وكان بحاجة لنقله للمستشفى للعلاج محتجزة إتظارا للتحقيق معها.

ولم تشر الصحيفة إلى أن المرأة كانت تحتج على الحظر السعودي على قيادة النساء للسيارات.

وحولت الشرطة السعودية في بلدة الخفجي الحدودية مكالمات بشأن الواقعة إلى شرطة المرور المحلية التي لم يتسن الوصول لها للتعليق.

وقال مسؤولون في وزارة الداخلية الكويتية إنه لا يمكنهم التعليق على وقائع تحدث خارج الكويت.

وحصلت الكويتيات على حق التصويت والترشح للمناصب السياسية في 2005 بعد سنوات من المطالبة وضغط من أعضاء كبار في الاسرة الحاكمة.

وسبق أن عرقل أعضاء محافظون في البرلمان الكويتي الإصلاحات قائلين إن الشريعة الإسلامية تمنع النساء من تولي المناصب القيادية.

وفي السعودية دفع الملك عبد الله بن عبد العزيز ببعض الإصلاحات الحذرة لإعطاء النساء فرصا أكبر في التوظيف وصوتا أكبر في الشؤون العامة لكنه يواجه عادة بمقاومة من رجال الدين.