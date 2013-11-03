بلاغ يتهم باسم يوسف بالإباحية والخيانة العظمى وتهديد الأمن القومي

القاهرة – اتهم المطرب والملحن سيف نور، الإعلامي الساخر باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج"، على قناة "سي بي سي" الفضائية، بخدش الحياء العام والسخرية من الجيش المصري وقياداته ورئيس الجمهورية المؤقت، والسخرية من إرادة الشعب في 30 يونيو، والخيانة العظمى للبلاد، وذلك من خلال بلاغ قدمه إلى النائب العام المستشار هشام بركات.

وأكد أنّ باسم يوسف، يقوم بتحريض أبناء الوطن على الألفاظ المسيئة للحياء، ويعلم الأبناء "الإباحة" اللفظية عبر برنامجه، وهو ما يعد تحريضاً على الفسق والفجور والانحراف الفكري لأبناء الوطن، وهو ما يهدد الأمن العام.

واتهم سيف نور، باسم يوسف، بتهديد الأمن القومي من خلال تكرار كلمة "الإنقلاب العسكري" أكثر من مرّة في برنامجه، وهو ما يهدد علاقتنا بالدول الخارجية والإتحاد الأوروبي والعالمي، حسب قوله، كما اتهمه بأنه عميل مزدوج لجهاز المخابرات العامة الأمريكية.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام بإلزام وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد باسم يوسف، ووقف برنامج "البرنامج" بشكل نهائي، واستدعاء مالك القناة، وشركة "فودافون" الراعية للبرنامج، وجميع القائمين عليه، والتحقيق معهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.