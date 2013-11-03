صبّاحي: قرار إيقاف برنامج باسم يوسف خاطئ ولا يمكن تبريره

القاهرة – أكد حمدين صبّاحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أنّ قرار إيقاف قناة "سي بي سي" لبرنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي الساخر باسم يوسف هو مصادرة لحرية الرأي والتعبير، مطالباً بضرورة التراجع عنه في أسرع وقت، لأنه لا يمكن لأي وطني مخلص لقضية ثورة 30 يونيو أن يقبل بإيقاف برنامج "البرنامج".

وعلق صبّاحي، على إيقاف القناة لبرنامج "البرنامج" أنه قرار خاطئ ولا يمكن الدفاع عنه، وقال: "برنامج باسم يوسف يعبر عن رأي يمكن الاختلاف معه ونقده ومهاجمته أو الاتفاق معه وتشجيعه وتأييده هذا أمر يسري على كل مادة إعلامية تقدم للمواطنين".

وأكد أنّ القرار أضرّ بالحكومة الحالية ضرراً حقيقياً، مؤكداً بأن هذا القرار خاص بالقناة ولا يمكن فصله عن المشهد العام فى مصر.