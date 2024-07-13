ابنة سعيد صالح ترد على تصريحات آمال رمزي "المسيئة" لوالدها‎

ردت هند سعيد صالح على تصريحات الفنانة المصرية آمال رمزي "المسيئة" لوالدها، مشيرة إلى أن الجمهور الذي أحب والدها هو من دافع عنه.

وكانت الفنانة آمال رمزي تحدثت عن الفنان الراحل سعيد صالح خلال لقاء تلفزيوني، واصفة إياه بأنه "كثير السب واللعن بألفاظ لا تليق أن تقال أمام النساء".

وقالت ابنة سعيد صالح، في منشور عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "يا مدام آمال، كلام حضرتك عن بابا وبطريقة غير مباشرة عن أمي ما بيعكسش غير طريقة تفكير ونمط أخلاقي بيقيس بالممتلكات، مين عنده كام ومين اشترى ايه ومين ابن مين، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ربنا يبارك له فيما رزق".

أخبار ذات علاقة انتهاء الأزمة بين هند سعيد صالح وفكري صادق

وأضافت: "أنا بحمد ربنا إني بنت راجل محبوب من جمهور أغلبه ماشافوهوش وجهًا لوجه ولا حتى عاصروه، وكل اللي بينهم وبينه ضحكة رسمها على وشوشهم في يوم من الأيام، الجمهور ده ردها لبابا في ردهم على حضرتك، بشكرهم من كل قلبي وإن شاء الله يكون ربنا سخرهم للدعاء لبابا، هم ردوا غيبة متوفى قبل ما يردوا غيبة فنان بيحبوه، بس أنا لسه ماردتش".

وتحدثت آمال رمزي عن الفنان سعيد صالح في لقاء تلفزيوني، مساء الجمعة، قائلة: "سعيد صالح كان بيقول ألفاظ مينفعش تتقال قدام ستات محترمات وهزاره مش حلو، عكس عادل إمام كان محترم وذوق جدا واتجوز من ست محترمة، شتان بين ده وده".

وأضافت: "عادل إمام كان بيشتغل بجد، لكن سعيد صالح كان بيروح يسهر ويكركر مع إنه كوميديان كبير".