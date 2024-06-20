الشرطة توقف مغني الراب الشهير ترافيس سكوت

أوقفت الشرطة مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في ميامي بيتش بولاية فلوريدا، بتهمة الإخلال بالأمن وهو في حالة سكر، بحسب ما أفاد بلاغ توقيفه.

وأوقف المغني البالغ 33 عاما، واسمه الحقيقي جاك بيرمون ويبستر 2، الساعة 1:17 صباحا (5:17 صباحا بتوقيت غرينتش).

وبحسب تقرير الشرطة، كان ترافيس سكوت يصرخ على ركاب يخت في ميناء ميامي بيتش، وبعد التواصل مع الشرطة، حضرت مجموعة من عناصرها إلى المكان وطلبوا منه مرات عدة المغادرة.

وبعد مغادرة الميناء، عاد ترافيس سكوت بعد 5 دقائق وبدأ بالصراخ على ركاب اليخت مرة جديدة، وعند استجوابه، أقرّ بأنه كان قد شرب الكحول مبرراً بالقول: "إنها ميامي"، بحسب تقرير الشرطة.

واشتهر ترافيس سكوت بألبومه الأول "روديو" عام 2015. وبات مُذّاك اسماً بارزا في موسيقى الراب الأمريكية وأصدر أربعة ألبومات أخرى، بينها الألبوم الذي حقق نجاحاً "أسترو وورلد" (2018).

ولسكوت صبي وفتاة من شريكة حياته السابقة نجمة مواقع التواصل الأمريكية كايلي جينر.