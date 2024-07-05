مصر.. الكشف عن تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية داخل ملهى ليلي‎

كشفت السلطات المصرية تفاصيل فيديو متداول لمشاجرة بالأسلحة النارية داخل ملهى ليلي في منتجع الساحل الشمالي الواقع على البحر الأبيض المتوسط.

وأصدرت الداخلية المصرية بيانا نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت خلاله ملابسات المشاجرة، حيث قالت: "بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 19-6-2024، تبلّغ قسم شرطة العلمين في مديرية أمن مطروح بحدوث مشاجرة ومصابين بأحد الملاهي الليلية بدائرة القسم، بين طرف أول (المدير المسؤول عن الملهى المشار إليه (بدون ترخيص)، و6 عاملين)، طرف ثان: (3 أشخاص من المترددين على الملهى، وبحوزة أحدهم سلاح ناري (طبنجة تم ضبطها)، لقيام الطرف الأول بمنع الطرف الثاني من الدخول للملهى".

وأضافت الداخلية: "نتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص من الطرفين (بسحجات وكدمات واشتباه كسور)، وحدوث تلفيات بـ(4 سيارات تصادف تواجدها بمكان المشاجرة)".

وختمت الوزارة بيانها: "كما تبين عدم صحة ما ورد بشأن وفاة أحد الأشخاص، وتم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حينها".

