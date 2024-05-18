بريطانيا.. دور جنازات تسيء معاملة جثث الموتى

تحقق الشرطة البريطانية مع عدد من دور الجنازات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بتهمة إساءة معاملة الموتى، وفق صحيفة "تلغراف".

وقالت الصحيفة إن التحقيق سلَّط الضوء على صناعة تعمل دون أي تنظيم، أو نظام تفتيش قانوني لدور الجنازات، ما أثار دعوات لتنظيم هذه الصناعة بشكل سريع وحاسم.

وأضافت أن 6 دوائر شرطة تحقق مع مديري الجنازات في لندن، وأوكسفورد شاير، ونيوكاسل، وهامبشاير، وشرق يوركشاير، وإسكتلندا، بشأن مزاعم مفادها تخزين الجثث في وحدات تخزين ذاتية غير مؤهلة، وأن بعضها تركت لتتحلل، في حين اختفى رماد البعض الآخر.