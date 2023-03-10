بحضور محمد بن سلمان.. تشييع مهيب للأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز
تقدم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، حشداً غفيراً من المشيعين لجنازة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز، شقيقة العاهل السعودي، التي أعلن الديوان الملكي السعودي مساء أمس عن وفاتها.
وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، من جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، ولي العهد وعددا من الأمراء والمسؤولين ورجال الدين يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الاميرة الراحلة بعد صلاة الجمعة.
كما حضر محمد بن سلمان خلال مواراة جثمان عمته الأميرة الراحلة الثرى في مقبرة العود في الرياض بعد أداء الصلاة عليها.
وأظهرت الصور تواجد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
والأميرة الراحلة هي إحدى بنات الملك المؤسس من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري التي أنجبت أيضا الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز والأمير أحمد، والملك الراحل فهد، والأمراء الراحلين: سلطان، عبد الرحمن، تركي الثاني، نايف.
وتحمل الأميرة الراحلة لقب "الجوهرة الثانية" لتمييزها عن أختها التي تحمل الاسم نفسه ورحلت وهي صغيرة بسبب مرض ألمّ بها.
تزوجت الأميرة الجوهرة الثانية من الأمير الراحل خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، وأنجبت منه الأمراء والأميرات: فهد، سلمان، سعود، أحمد، فدوى، نوف، فهدة.
توفي زوج الأميرة الجوهرة الثانية عام 2021، عن عمر ناهز 83 عاماً، تاركاً خلفه سيرة حافلة من النجاحات في عالم المال والأعمال، لا سيما ما حققه عبر سنوات طويلة في مجال تربية الخيول الأصيلة.