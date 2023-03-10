بحضور محمد بن سلمان.. تشييع مهيب للأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز

تقدم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، حشداً غفيراً من المشيعين لجنازة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز، شقيقة العاهل السعودي، التي أعلن الديوان الملكي السعودي مساء أمس عن وفاتها.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، من جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، ولي العهد وعددا من الأمراء والمسؤولين ورجال الدين يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الاميرة الراحلة بعد صلاة الجمعة.