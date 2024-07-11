دبٌّ ينهي نزهة فتاة بطريقة مرعبة

لقيت فتاة في رومانيا مصيرًا مروعًا في أحد المتنزهات، عندما انتهت حياتها بشكل مأساوي على يد دُبٍ مسعور.

وتلقت الشرطة الرومانية اتصالاً طارئًا بالفعل من الفتاة، التي كانت تصرخ رعبًا، وتتوسل لمعرفة ما يجب فعله أثناء مطاردة الدُّب لها قبل أن ينقطع الاتصال بها.

ووفق المعلومات، فقد تمكن الدُّب من سحب الفتاة قبل أن يلقيها من منحدر على ارتفاع 400 قدم.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، طارد الدُّب المراهقة ماريا ديانا، البالغة من العمر 19 عامًا، أمام أنظار صديقها.

وكانت "ماريا" تتنزه في جبال بوسيجي وسط رومانيا مع صديقها، يوم الثلاثاء، عندما تعرض لهما الدُّب.

وقال صديق الضحية إن الدُّبَ أمسك بساق صديقته وسحبها بعيدًا عن الطريق، قبل أن يرميها أسفل الهاوية.

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وكشف المسؤولون المحليون أن ماريا "المرعوبة" تمكنت من الاتصال بخدمات الطوارئ أثناء مطاردتها.

وقال دان بانو، رئيس خدمة الإنقاذ الجبلية المحلية، لوسائل الإعلام المحلية: "لقد كانت مرعوبة.. وكانت تصرخ: "الدُّب يقترب أكثر فأكثر!".

وأضاف أنه سُمع صوت صديقها يصرخ أن الدُّبَ أمسك بالفتاة من ساقها، وأنه أخذها، لافتًا إلى أن صديق الفتاة لم يعرف ما الذي فعله الدُّب بها.

وعندما وصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث، وجدوا الدُّب يدور حول الجثة. وحاول مهاجمتهم قبل أن يقتلوه بالرصاص.

وقال صديق الفتاة إنه وماريا كانا يتسلّقان نحو شلال سبومواسا عندما ظهر الدُّب فجأة على الطريق.

وعثر رجال الإنقاذ على صديق ماريا وهو بحالة من الصدمة.

وقالت كارمن سترونجارو، المتخصصة في سلوك الحيوانات البرية، لوسائل الإعلام المحلية: "يبدو أن فكرة قيام الدُّب بسحب ضحيته إلى الهاوية هي مجرد تخمين". والأرجح أن الفتاة، الخائفة، حاولت الهرب، فسقطت في الهاوية ومعها الدُّب.