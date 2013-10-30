6 أمور عليك تركها لتصبح أكثر نجاحاً وسعادة

عدم التوقف والإستسلام

اللحظة التي توشك فيها على الإستسلام، هي أقرب نقطة إلى النجاح. وهناك الكثير من الأمور التي نلزم أنفسنا القيام بها ثم نتوقف عن أدائها في منتصف الطريق، لأنها تتطلب المزيد من الجهد الإضافي فقط. ولتجنب ذلك، فكر في السبب الذي دفعك للبدء أساساً. لأنه كلما إزداد عدد المرات التي تتوقف فيها وتفكر في الإستسلام، سيأخذ منك الوصول إلى الهدف مزيداً من الوقت، وقد لا تصل أبداً.

لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد

التاخير أو المماطلة في قضية ما، يعني: إما أنك خائف من البدء لأن بعض التغييرات ستطرأ على حياتك، أو أنك لا تريد فعله حقاً.

توقف عن لعب دور الضحية

جميعنا نملك خياراً فيما نريد أن نفعله، فلا تدع أحداً يقرر عنك كيفية سير حياتك وأعمالك. فأنت بذلك تقع ضحية قراراتك الخاصة.

لا تقل نعم لكل شيء

عليك التفكير جيداً قبل الموافقة على أمر معين، وتحديد نتائجه السلبية والإيجابية. وقد تقبل بأمور غير مهمة، وبالمقابل ترفض أخرى قد تعمل على تغيير حياتك للأفضل.

لا تتوقع شيئاً

قد تتوقع أن يتم ترقيتك في عملك التي تعتقد بأنك تستحقها، فاعلم بأنك ستنتظر سنوات قبل أن تنتقل إلى المرحلة التالية في حياتك الوظيفية؛ فمديرك لن يعلم بحقيقة حاجاتك ومطالبك إلا إن عبرت عنها بكل وضوح.

لا تتفادى إنجاز الأمور

إن كان لديك بعض المهمات المملة التي يتحتم عليك إنجازها، فلا تتفاداها لأنها مملة أو لأنك لا ترغب بالقيام بها فقط. ومقابل ذلك سارع بإنجاز ما عليك على الفور، وحاول بث روح التجديد فيما تنجزه من أعمال بأي وسيلة، عندئذ ستشعر بالراحة والسعادة.