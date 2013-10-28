منع رجال هيئة الأمر بالمعروف من تفتيش جوّالات السعوديين

مَنعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية أعضاءها من تفتيش الهواتف المحمولة للمواطنين لما في ذلك من تجاوز للخصوصية، ومخالفة لقوانين البلاد.

ووجّه الرئيس العام للهيئة عبد اللطيف آل الشيخ خطاباً إلى مدراء الأفرع في المملكة العربية السعودية ينهاهم فيه عن تفتيش المقتنيات الشخصية للمواطنين؛ بما في ذلك الجوّالات، أثناء تواجدهم في الأسواق وقت الصلاة.

وعادةً؛ يوقف رجال الهيئة أشخاصاً متخلفين عن أداء صلاة الجماعة في المساجد ويفتّشون مقتنياتهم الشخصية، دون ثبوت الجرم على المواطن؛ ما يُعتبر مخالفة صريحة للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية.

وشدّد آل الشيخ على تطبيق قرار المنع خلال 30 يوماً، عن طريق أخذ تواقيع كافة العاملين ومنتسبي الهيئة على القرار.

ويواجه أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -الذين يعرفون باسم "المطوعين" أو "المطاوعة"- انتقادات واسعة في الآونة الأخيرة، بسبب بعض الأساليب والتصرفات داخل المجتمع، ويبلغ عددهم 5 آلاف عضو، مكلفون بتطبيق القواعد الإسلامية المحافظة إلى حد كبير في البلاد والمتعلقة بقضايا من قبيل اللباس والمبادئ الأخلاقية.