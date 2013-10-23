شركة بريطانية تطور ملابس للتخلص من غازات البطن

لندن – استخدمت شركة بريطانية للملابس الداخلية تكنولوجيا الحرب الكيميائية فيما يبدو على مجموعة جديدة من السراويل للتحكم بغازات البطن وتصفيتها والتخفيف من رائحتها.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إنّ شركة "شريديز" المحدودة أنتجت سراويل داخلية وزوّدت القسم الخلفي منها بقماش يحتوي على الكربون لامتصاص غازات البطن وتحييد رائحتها.

وأضافت أنّ قماش القسم الخلفي للسراويل الداخلية مرن ورقيق ويحتوي على مادة (زورفليكس)، وهي المادة الكربونية المنشطة نفسها المستخدمة في الملابس الواقية من المواد الكيميائية، والتي يمكن إعادة تنشيطها من خلال غسل السراويل.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الشركة الصانعة خلصت من خلال التجارب المكثّفة إلى أن قماش الكربون في الملابس الداخلية الرجالية والنسائية قادرة وبمعدل 200 في المئة على تصفية الغازات المنبعثة من بطون مستخدميها.

وتقول الشركة البريطانية الصانعة إنّ السراويل الداخلية المضادة لريح البطن مفيدة للأشخاص الذين يُعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي ومرض كرون والتهاب القولون وعدم تحمل الطعام، وصممتها بأشكال مختلفة لتتناسب بشكل مريح أكثر من الملابس الداخلية التقليدية.