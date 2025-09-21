اكتشاف أقدم أحفورة زاحف قشري يعود إلى ما قبل الديناصورات

اكتشف العلماء أحفورة زاحف صغير محفوظة في طبقات حجر رملي عمرها أكثر من 240 مليون سنة، أي من فترة سبقت الديناصورات.

ويشبه الكائن الصغير السحلية ويحطم الرقم القياسي لأقدم حيوان قشري معروف، متفوقًا على Wirtembergia التي عاشت قبل 3-7 ملايين سنة.

وتشمل الزواحف القشرية السحالي والثعابين، وأحد أفراد هذه الرتبة الباقين هو التواتارا في نيوزيلندا، الذي يُعتبر "أحفورة حية" ويحافظ على مظهر قريب من أسلافه في العصر الوسيط.

الأحفورة الجديدة صنفت أيضا كنوع من رتبة Rhynchocephalian بناءً على دراسة دقيقة لجمجمتها وجزء من هيكلها العظمي.

وقال عالم الحفريات مايكل بينتون من جامعة بريستول: "هذا المخلوق يملك أسنانا مثلثة كبيرة قد استخدمها لقطع الجلد الصلب لحشرات فريسته، مثل التواتارا اليوم".

وسُميت الأحفورة "Agriodontosaurus helsbypetrae"، أي "سحلية الأسنان الشرسة" نسبة إلى تكوين الحجر الرملي Helsby في ديفون بالمملكة المتحدة، حيث عُثر عليها.

ويكشف هذا الاكتشاف عن أقدم سمات للديناصورات، وبعض التفاصيل المفاجئة التي تم اكتشافها بفضل تقنيات التصوير المقطعي المحوسب المتقدمة.

وقال عالم الأحياء القديمة دان ماركي من جامعة بريستول: "الحفرية الجديدة فاجأتنا تماما... فهي لا تشبه أي اكتشاف سابق، وأجبرتنا على إعادة التفكير في تطور السحالي والثعابين والتواتارا".

ورغم وجود شريط صدغي مفتوح كما توقع العلماء، إلا أن حنك أجريودونتوصور كان خاليا من الأسنان، ولم تظهر على جمجمته أي علامة لمفصل، وهما ميزتان كانتا متوقعتين لفصيلة الحرشفيات الأولى.

والأكثر غرابة أن أسنانه كانت كبيرة بشكل غير معتاد.

وأضاف ماركي: "هذه العينة لا تكشف فقط عن تفاصيل مهمة في تطور جمجمة الديناصورات، بل تؤكد أيضا أن التواتارا، رغم وصفها غالبا بـ'الأحفورة الحية'، تنتمي إلى رتبة متنوعة من الزواحف القديمة ذات تاريخ تطوري غني".