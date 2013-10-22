صور.. دومينيك وعلي الديك في حفل عيد الأضحى

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النجمة اللبنانية تتألق في السهرة مع فرقتها الإستعراضية وتشعل الأجواء حماساً مقدمةً مجموعة من أبرز أغانيها الجديدة والقديمة.