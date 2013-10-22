صور.. دومينيك وعلي الديك في حفل عيد الأضحى

بيروت - (خاص) من ميشلين مخول
أحيا النجمين دومينيك حوراني و علي الديك حفلاً جماهيرياً حاشداً بمناسبة عيد الأضحى المبارك في "القهوة sur mer" في الرميلة، لبنان لصاحبها المنتج ومتعهد الحفلات السيد عماد قانصو.
دومينيك تألقت في السهرة مع فرقتها الإستعراضيه فأشعلت الأجواء حماساً مقدمةً مجموعة من أبرز أغانيها الجديدة والقديمة وأغنية "عم بيزعلني لِلو" للراحلة فريال كريم من ألحان الموسيقار ملحم بركات، وقد قامت دومينيك بتجديدها وهي تحقق رواجاً كبيراً، وتفاعل الجمهور مع دومينيك مردداً وراقصاً على أنغام الأغاني.
على صعيد آخر، تطلق دومينيك قريباً فيديوكليب جديد لأغنية "مالك". كما إنتهت دومينيك مؤخراً من تصوير فيديوكليب لأغنية رومانسية في بلغاريا و تركيا.