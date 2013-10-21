أبرز الأطعمة التي يفضلها كبار قادة العالم

إرم - (خاص) من هيا كنعان

لطالما تساءل كثيرون عن أبرز العادات الغذائية والأطباق التي يحبها أو ربما يكرهها قادة العالم من السياسيين ورؤساء الوزراء ورؤساء الدول، من منطلق الرغبة في معرفة مختلف الأذواق التي يفضلها هؤلاء القادة على مائدة تناول الطعام.

كشف برنارد فوسيون، كبير الطهاة المتقاعدين الذي سبق له الإشراف على قسم المطبخ داخل قصر الإليزيه على مدار ما يقرب من 40 عاماً، أسرارا متعلقة بالأنظمة الغذائية الخاصة بكبار الرؤساء الفرنسيين السابقين.

حيث أوضح فوسيون أن الرئيس الأسبق جاك شيراك كان يفضل القواقع ومخلل الملفوف، بينما كان يحب الرئيس فرانسوا ميتران المأكولات البحرية، ولم يكن ساركوزي من هواة تناول الجبن، فيما يحب الرئيس الحالي فرانسوا هولاند كل شيء.

وتم الكشف في العام 2010 عن أن رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر كانت تسير على نظام غذائي يتألف من بيض مسلوق، قهوة سوداء، طماطم، سلطة، غريب فروت ولحم، وهو النظام الذي كانت تهدف من ورائه لإنقاص وزنها بشكل سريع قبيل الانتخابات التي فازت من خلالها برئاسة الوزراء في العام 1979. فيما سبق للرئيس البوليفي ايفو موراليس أن أثار جدلاً كبيراً في العام 2010، حين أشار في سياق تصريحات له إلى أن الدجاج يصيب الرجال بالشذوذ الجنسي. وذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحافية إلى أنه يحب حساء الكينوا الصحي.

وعرِف عن الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون ولعه بصلصة الطماطم “الكاتشب”.وأنه كان يفضل تناول وجبة خفيفة مكونة من جبن وأناناس مغطى بالكاتشب. وقيل إن زعيم كوريا الشمالية الراحل كيم جونغ إل كان يصدر أوامر بسفر الطهاة حول العالم لكي يعودوا له بأشهى الأطباق والوجبات التي من بينها الكافيار، لحم الخنزير والبابايا. وكشف الطاهي الشخصي للزعيم الراحل عن أنه كان يحرص على فحص كل حبة أرز لمعرفة ما إن كانت مكسورة أم لا، وأنه كان يرغب في تجربة لحوم فرس النهر، الثعابين والعناكب، بعد غسلها بالكونياك والنبيذ الفرنسي الراقي.

وقيل إن باراك أوباما يفضل تناول الشطائر في وجبة الغذاء، وأنه لا يحب جذر الشمندر، وسبق أن أعلن خلال فصل الصيف الماضي أن طعامه المفضل هو البروكلي. وأشارت تقارير إلى أن رئيسة الوزراء الألمانية، أنجيلا ميركل، تميل لإعداد الطعام لنفسها، وأنها تحب حساء الخضروات المجري، الكباب الحار، حساء البطاطا، سمك السلمون المرقط وكعكة البرقوق، وهي الأطعمة التي تعكس البيئة التي نشأت بها. كما تم الكشف عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عشاق الآيس كريم المزود بالفستق، وذلك على الرغم من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في روسيا.