صور.. فنانون مصريون من أصول عربية وأجنبية

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

مصر تعتبر بوابة الفن في الوطن العربي التي لطالما كانت قبلة لكثير من العرب والأجانب الذين أبدعوا من خلالها.