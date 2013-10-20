صور.. فنانون مصريون من أصول عربية وأجنبية

صور.. فنانون مصريون من أصول عربية و...

صور.. فنانون مصريون من أصول عربية وأجنبية

مصر تعتبر بوابة الفن في الوطن العربي التي لطالما كانت قبلة لكثير من العرب والأجانب الذين أبدعوا من خلالها.

إرم – (خاص) من سماح المغوش

 

تعتبر مصر قبلة العرب وحتى الأجانب في الفن والتي يستطيع أي فنان عن طريقها الوصول إلى ملايين المشاهدين العرب، وكثير من الفنانين من أصول عربية وأجنبية تركوا بصمتهم في السينما المصرية والذاكرة العربية.

 

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