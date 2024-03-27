إندونيسيا.. قتلى ومفقودون إثر انزلاق تربة وفيضانات

عثر عناصر الإنقاذ في إندونيسيا على أربع جثث، منها اثنتان لطفلين، فيما يَجري البحث عن ستة مفقودين بعد انزلاق أرضي وفيضانات في قرية بجزيرة جاوا، على ما أفاد مسؤول الأربعاء.

وقال ميدي، مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، لوكالة "فرانس برس"، إنه "تم العثور على أربع جثث، وما زال البحث عن ستة آخرين جاريا"، بحسب الحصيلة المتوفرة صباح الأربعاء.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بوجود 10 أشخاص في عِداد المفقودين.

وغمرت المياه قرية سيبيندا في مقاطعة جاوا الغربية قبيل منتصف ليل الأحد بعد ساعات من هطول أمطار غزيرة، بينما كان أغلب السكان نائمين.

كما لحقت أضرار بعشرات المنازل، ما أجبر مئات الأشخاص على الإخلاء.