الأمطار في جنوب البرازيل "لا تتوقف"
أفاد تقرير الدفاع المدني البرازيلي، أن هطول الأمطار "غير المتوقف" في جنوب البرازيل أدى إلى فيضان بحيرة "جوايبا" في منطقة بورتو أليغري، مما أدى إلى إطلاق الإنذارات مرة أخرى.
وتجاوز منسوب بحيرة "جوايبا" حده بمقدار 17 سنتيمترًا وهو ما أدى إلى تسجيل فيضانات في مناطق متعددة من ولاية ريو غراندي دو سول أيضًا، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
وأشار التقرير إلى أنه منذ 21 أيلول/سبتمبر الحالي، أثرت العواصف والبرد على أربعين بلدية في ريو غراندي دو سول، مما أدى إلى تشريد 1.025 شخصًا، في حين لا يزال 395 آخرين ينتظرون معرفة ما إذا كان بإمكانهم استعادة منازلهم، وفي المجمل تأثر نحو 50 ألف شخص بالأمطار الحالية.
وأضاف التقرير أن حالة الطوارئ حدثت بعد أسبوعين من مرور إعصار تسبب في مقتل ما لا يقل عن 50 شخصًا وإصابة حوالي 250 آخرين، وتسبب في أضرار جسيمة بسبب الرياح التي هبت بسرعة 110 كيلومترات في الساعة والأمطار الغزيرة.
وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات وتساقط الأشجار في أضرار مادية واسعة النطاق، ودمرت آلاف المنازل وعشرات الطرق، خاصة في ريو غراندي دو سول وبلديتي سانتا كاتارينا وبارانا، تاركةً وراءها بانوراما من الدمار والفوضى.
وذكر التقرير أن نحو 350 ألف شخص قد تضرروا من الإعصار، منهم حوالي 8.300 شخص فقدوا منازلهم وحوالي 3.200 شخص أصبحوا بلا مأوى مؤقتًا.
المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية "EFE"