الأمطار في جنوب البرازيل "لا تتوقف"

أفاد تقرير الدفاع المدني البرازيلي، أن هطول الأمطار "غير المتوقف" في جنوب البرازيل أدى إلى فيضان بحيرة "جوايبا" في منطقة بورتو أليغري، مما أدى إلى إطلاق الإنذارات مرة أخرى.

وتجاوز منسوب بحيرة "جوايبا" حده بمقدار 17 سنتيمترًا وهو ما أدى إلى تسجيل فيضانات في مناطق متعددة من ولاية ريو غراندي دو سول أيضًا، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وأشار التقرير إلى أنه منذ 21 أيلول/سبتمبر الحالي، أثرت العواصف والبرد على أربعين بلدية في ريو غراندي دو سول، مما أدى إلى تشريد 1.025 شخصًا، في حين لا يزال 395 آخرين ينتظرون معرفة ما إذا كان بإمكانهم استعادة منازلهم، وفي المجمل تأثر نحو 50 ألف شخص بالأمطار الحالية.