ما قصة وشم أنجلينا جولي الذي كشفت عنه في حفل جوائز توني 2024؟

أنجلينا جولي ليست غريبة على الوشوم الدائمة، لكن الممثلة أظهرت للمرة الأولى وشمًا جديدًا أثناء حضورها حفل توزيع جوائز توني لعام 2024؛ مما أشعر المعجبين بالفضول بشأن المعنى الكامن وراء الوشم، خاصة أنها اختارت وضعه في مكان بارز على جسدها.

أظهرت بطلة "السيد والسيدة سميث" وشمها الجديد للمرة الأولى على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز توني لعام 2024 أثناء تمثيل عرضها على برودواي "الغرباء" في يونيو/حزيران الجاري، ويقال إن الوشم عبارة عن رسم أسود لطائر السنونو، يرمز إلى الولاء والعودة إلى الوطن، ويعكس أنماط هجرة الطيور التي تقودها دائمًا إلى المكان نفسه، ويبلغ حجم الوشم تقريبًا حجم حبة الفراولة، وقد تم وضعه بشكل مثالي في منتصف عظمة صدرها.

تقول الأسطورة إن الوشم بدأ عندما قام سبعة بحارة من سفينة تسمى "السنونو" برسم طائر السنونو على صدر كل منهم للإشارة إلى تمردهم، وفقًا لمقال على موقع معهد البحرية الأمريكية "غالبًا ما كانت السنونو هي الطيور الأولى التي يراها البحارة عند الاقتراب من الأرض، وأصبحت تمثل العودة إلى الوطن".

قبل وشم السنونو، ظهرت أنجلينا للمرة الأولى بوشم آخر في العرض الأول لفيلم "الغرباء" في أبريل 2024، الذي شاركت في إنتاجه مع ابنتها فيفيان وحصلت أنجلينا على وشم "ابق ذهباً" (Stay Gold) إلى جانب أعضاء آخرين من فريق التمثيل وطاقم العمل الذين نشروا صورًا مع وشومهم.

وفي حين لم تكشف أنجلينا عن أهمية الوشم الجديد، فقد لجأ محبوها إلى منصة "إكس" لمشاركة نظرياتهم، اعتقدت إحدى المستخدمات أنه كان وشمًا مطابقًا لابنتها شيلوه، البالغة من العمر 18 عامًا، إذ يُزعم أن المراهقة التي تقدمت أخيرًا بطلب حذف كلمة "بيت" من اسمها الأخير، لديها وشم والدتها نفسه على ساعدها، وفقًا للصور التي تمت مشاركتها جنبًا إلى جنب على المنصة.

وعلى الرغم من كونها واحدة من أكبر النجمات في هوليوود، فإن أنجلينا لديها مجموعة متنوعة من الوشوم المختلفة في جميع أنحاء جسدها ولا تخشى التعبير عن نفسها.

في مقابلة مع مجلة "حبر ما بعد الحداثة" الأسترالية في عام 2010، قالت: "إنها فن الجسد. لا أعتقد أنه من غير الطبيعي أن يرغب شخص يقضي حياته في جلود أخرى في المطالبة بملكيته الخاصة من خلال وضع علامات على الأشياء المهمة بالنسبة له".