رسالة زوجة تشارلي كيرك قبل مقتله بساعات تثير موجة تفاعل واسعة

قبل ساعات فقط من مقتل المعلق السياسي المحافظ تشارلي كيرك خلال فعالية خطابية في ولاية يوتا، شاركت زوجته، إيريكا كيرك، آية من الإنجيل تتحدث عن القوة والعون في أوقات الشدة.

وفي ظهر يوم أمس الأربعاء، نشرت إيريكا على منصة X (تويتر سابقًا) الآية التي جاء فيها "الله لنا ملجأ وقوة، وعونًا في الضيق".

وكانت رسالة إيريكا تهدف لتقديم تشجيع عام، لكن بعد ساعات قليلة فقط، تعرّض زوجها لإطلاق نار في عنقه أثناء إلقاء خطاب في جامعة يوتا في مدينة أوريم، بهجوم صادم ومفاجىء.

وبحسب شهود عيان، وقع إطلاق النار بعد حوالي 20 دقيقة من بدء كيرك حديثه. ونُقل إلى المستشفى وخضع لجراحة طارئة، لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بإصابته. وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه به كان على بُعد نحو 180مترا من كيرك، وأطلق النار من مبنى مدرسي قريب، ولا يزال دافعه مجهولًا.

وأثار توقيت منشور إيريكا الأخير ردود فعل واسعة، حيث رأى كثيرون فيه نذيرًا مأساويًّا، وانهالت عليها رسائل المواساة والدعاء.

وكتب أحدهم: "رغم خلافنا السياسي، أصلي من أجلكم. العنف ليس الحل أبدًا".

وبحسب مواقع أمريكية، فإن إيريكا كيرك، رائدة أعمال في المجال الديني ومؤسسة لخدمة مسيحية، بدأت مؤخرًا بمشاركة آيات من الكتاب المقدس عبر حسابها، وكانت هذه الآية من بين أول ما نشرته ضمن جهودها لنشر الإيمان.

وتزوجت إيريكا من تشارلي في عام 2021 بعد تعارفهما في 2018، ولديهما معا طفلان صغيران. ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت إيريكا متواجدة أثناء الحدث في يوتا.

