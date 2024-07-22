يحتفل الأمير جورج اليوم 22 يوليو، بعيد ميلاده الحادي عشر، واحتفالا بهذه المناسبة أصدر قصر كنسينغتون في لندن صورة جديدة له بالأبيض والأسود.

وبدا الأمير الصغير في الصورة بقمة أناقته، إذ ارتدى بدلة سوداء أسفلها قميص أبيض، واعتلت البسمة وجهه.

وقال عدد من المعلقين إن الأمير الصغير يبدو نسخة طبق الأصل من والده ولي العهد الأمير ويليام، فيما أشار آخرون أن ملامحه أقرب لوالدته كيت ميدلتون.

وشارك الأمير جورج مؤخرًا في عدة مناسبات عامة، بما في ذلك ظهوره مع والده الأمير ويليام في الملعب الأولمبي في برلين لدعم فريق إنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

كما حضر حفلة تايلور سويفت في استاد ويمبلي، مع شقيقته الأميرة شارلوت ووالدهما احتفالًا بعيد ميلاد والده الأمير ويليام الثاني والأربعين.

كما انضم الأمير جورج إلى العائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام للاحتفال بعيد ميلاد الملك الرسمي في يونيو.

يذكر أن الأمير جورج وُلد في لندن عام 2013. وفي حال أصبح جورج ملكًا يومًا ما، سيكون العاهل الثالث والأربعين، بعد عهد جده الملك تشارلز ووالده الأمير ويليام.