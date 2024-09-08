بعد تكريمه في مهرجان الدار البيضاء.. أيمن زيدان يوجه رسالة (فيديو)

أعرب الفنان السوري أيمن زيدان عن سعادته لتكريمه في الدورة الخامسة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في المغرب، مشيرا إلى أنه شعر بالدفء والحب الغامر.

وقال أيمن زيدان، في فيديو أثناء تكريمه نشره عبر حسابه بفيسبوك: "شرف كبير لي تكريمي في الدورة الخامسة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي".

في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي حيث الدفء والحب الغامر… Posted by Ayman Zedan on Saturday, September 7, 2024

وأضاف: "كثيرا ما يرتبط التكريم عادة بسنوات التجربة المديدة، لم يرعبني رحيل السنوات، لأنني أدركت أن الشيخوخة ليست سنوات تمضي، بل شيخوخة الحلم، لذا نحرص دائما أن تظل أحلامنا فتية لا تعرف الشيخوخة".

وفي نهاية كلمته قال الفنان السوري: "أهدي تكريمي لكل الذين ما زال لديهم شغف الدفاع عن أحلامهم النبيلة".

في سياق مختلف، يستعد الفنان أيمن زيدان لبدء انطلاقة تصوير دوره بطلاً للمسلسل السوري "ليالي روكسي" بالشراكة مع الفنانة السورية سلاف فواخرجي، وهو من إخراج محمد عبد العزيز، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025. بينما يُعرض له الآن عبر منصة "شاهد" مسلسل "العميل"، الذي نال مشاهدات مليونية منذ بدء عرضه.