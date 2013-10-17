صور.. هيفاء وهبي بالفستان الأبيض والأسود

بيروت – نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صوراً لها بـ"لوك" ستظهر فيه في برنامج "حديث البلد" مع الإعلامية منى أبو حمزة ومقرر عرض الحلقة قريباً.
وارتدت هيفاء في الصور فستان قصير جداً بالأبيض والأسود كشف كامل ساقيها، وجزء كبير من صدرها.
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النجمة اللبنانية ستظهر في حلقة "حديث البلد" قريباً وكانت قد نشرت صوراً لها بالفستان الذي سترتديه بالمقابلة.
بيروت – نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صوراً لها بـ"لوك" ستظهر فيه في برنامج "حديث البلد" مع الإعلامية منى أبو حمزة ومقرر عرض الحلقة قريباً.
وارتدت هيفاء في الصور فستان قصير جداً بالأبيض والأسود كشف كامل ساقيها، وجزء كبير من صدرها.