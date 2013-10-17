صور.. هيفاء وهبي بالفستان الأبيض والأسود

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النجمة اللبنانية ستظهر في حلقة "حديث البلد" قريباً وكانت قد نشرت صوراً لها بالفستان الذي سترتديه بالمقابلة.