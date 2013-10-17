طفل إماراتي يفاجئ الشيخ محمد بن زايد بعيدية

أبوظبي – لم يتوقع الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اللفتة العفوية من طفل إماراتي كان قد مد يده للشيخ للسلام وأعطاه شيئاً ما.

وكان الشيخ الذي يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى بقصر المشرف في أبوظبي قد ظنها ورقة عادية بها شكوى أو طلب ما، إلا أنه فوجئ وهو يفتح يده بأنها قطعة نقود قدمها الطفل كـ"عيدية".

فبعد أن سار الطفل استمرّ الشيخ في استقبال المهنئين لثوانٍ قليلة، نظر بعدها إلى ما وضعه الطفل في يده وهنا كانت المفاجأة، فهي ورقة نقدية وليست ورقة عادية كان يعتقد البعض أنها طلب ما أو شكوى أو شيء من هذا القبيل، الأمر الذي دفع الشيخ إلى الضحك وعلت وجهه ابتسامة، وكذلك ضحك الحضور على تلك اللمحة التي صنعها الطفل بطريقة عفوية وبسيطة.