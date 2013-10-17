السعودية تمنع 5 آلاف مقيم مخالف لأنظمة الحج من دخولها لـ10 سنوات

الرياض - ألقت السُّلطات السعودية القبض على 5 آلاف مقيم وافد إلى المملكة العربية السعودية ومنعتهم من دخول أراضي المملكة عشر سنوات لمخالفتهم أنظمة الحج.

وأخضعت الفرق الأمنية لنظام المقيمين المخالفين منذ 5 ذي الحجة، وحتى يوم النحر، لنظام البصمة المتطورة والمرتبطة بمركز المعلومات الوطني. تمهيداً لتطبيق العقوبات بحقهم، التي تنصُّ على الترحيل من المملكة، ومنع دخولها لمدة عشرة أعوام.

وكان المخالفون يفترشون مواقع في مشعر منى وساحات المسجد الحرام، حيث تمّ سؤال الحجاج عن أوضاعهم، والتأكد من مخالفتهم أنظمة الحج.

وتقوم السعودية لأول مرة بتطبيق عقوبات صارمة على مخالفات الحجيج من المقيمين تشمل ترحيلهم من المملكة ومنعهم دخولها لعشرة أعوام.