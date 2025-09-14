موقف "محرج" للسوداني مع البلوغر عليا لاسو (فيديو)

وقَع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في موقف محرج، بعد أن فاجأته البلوغر العراقية المغتربة عليا لاسو بطلب "قبلة" خلال لقائهما العابر في بغداد، ما أثار موجة تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع مصور السوداني وهو يحيّي لاسو أثناء إحدى جولاته حيث وقفت مُرحبة وسلمت عليه، قبل أن تمازحه بسؤال حول إمكانية منحه "بوسة"، متسائلة عما إذا كانت زوجته "أم مصطفى" ستقبل بذلك، فرد السوداني ضاحكاً بأن "زوجته لن تقبل"، لتتحول اللحظة إلى مادة متداولة على نطاق واسع.

وخلال الحوار القصير، أجابها السوداني عن سؤالها حول العراق، لترد بأنها تزور بلدها بعد غياب دام 35 عاماً، مضيفة أن بغداد "أصبحت أجمل بكثير" مما تتذكره.

أخبار ذات علاقة وفاة مفاجئة لمواطن إيطالي من أصول مصرية داخل فندق في بغداد

وظهرت لاسو في مقاطع أخرى وهي تزور محل سكنها الأول في منطقة البتاوين، حيث شاركت متابعيها تفاصيل مؤثرة عن ذكرياتها القديمة.

وتُعد عليا لاسو واحدة من الشخصيات العراقية المثيرة للجدل على تطبيق "تيك توك"، إذ تقيم في مدينة دوسلدورف الألمانية، حيث تمتلك مطعماً، غير أن شهرتها جاءت من المحتوى الذي تقدمه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتقول إنها تسعى من خلال مقاطعها إلى نشر الطاقة الإيجابية، رغم الانتقادات التي تتلقاها بسبب عمرها أو أسلوبها في الظهور.

وفي مقابلات سابقة، أكدت لاسو أن دخولها عالم "تيك توك" جاء مصادفة، لكنها وجدته وسيلة للتعبير عن نفسها والتخفيف من ضغوط الغربة والعمل، موضحة أنها تعمل في المطاعم منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتضيف أن بعض الفيديوهات التي تنشرها تُظهر جانباً حقيقياً من حياتها بما فيه من فرح وحزن، معتبرة أن "العمر مجرد رقم"، وأن الطاقة الإيجابية يجب أن تبقى حاضرة حتى آخر العمر.

وتشير لاسو إلى أن التعليقات السلبية لا تثنيها عن الاستمرار، بل تدفعها لتقديم المزيد من المحتوى، فيما ترى أن الجانب الأكبر من تفاعل جمهورها إيجابي ويمنحها الحافز للاستمرار.