مقتل طبيبة سعودية على يد شقيقها رجل الأمن السابق

الرياض ـ أقدم رجل أمن سعودي سابق على طعن شقيقته - في العقد الثالث من عمرها- بسكين في مناطق متفرقة من جسدها ليرديها قتيلة.

وتحفظت وسائل الإعلام على ذكر اسم القاتل والضحية وهو رجل أمن سابق تم فصله من عمله لتعاطيه المخدرات وتمت الجريمة أثناء غياب الأسرة في منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية.

وطعن الشاب العشريني الذي يتعاطى المخدرات شقيقته الطبيبة وتعمل رئيسة قسم في أحد مستشفيات سكاكا 26 طعنة أثناء انفراده بها في منزل العائلة وخلع باب غرفتها للهجوم عليها.

وتم نقل جثة المغدورة التي كانت تتحضر لتغادر إلى أستراليا كمبتعثة لإكمال دراستها الأسبوع القادم، إلى مستشفى الأمير عبد الرحمن السديري بسكاكا، وقامت الدوريات الأمنية بإلقاء القبض على الجاني.