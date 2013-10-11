هيفاء وهبي ترد على منتقدي ملابسها: "احترقوا"

بيروت - ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على انتقاد بعض الصحف والمواقع الإخبارية، على ملابسها التي ظهرت بها خلال ظهورها على مسرح برنامج ستار أكاديمي، قائلة باللغة الإنكليزية Stay burning، أي «اتحرقوا».

أضافت النجمة اللبنانية، عبر حسابها الخاص على «تويتر»: «أيتها الصحف الصفراء، لا ترسلوا لي مقالاتكم الحقيرة على حسابي».

كان مسرح ستار أكاديمي استضاف الخميس، هيفاء وهبي، التي غنت أغنية «بهرب من عنيك»، ثم قدمت أغنية «بايظة» مع طالبة الأكاديمية «رنا»، وأغنية «حرامي قلوب»، مع الطالبين عيسى وعبد الله.

في سياق مختلف، نشرت «وهبي» أفيشًا مبدئيًا لفيلمها الجديد «حلاوة روح»، الذي بدأت تصويره الخميس، على حسابها على «تويتر» والذي يشارك في بطولته باسم سمرة، وصلاح عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، ويعتبر هذا العمل التجربة الثانية لهيفاء بعد فيلم «دكان شحاتة» مع المخرج خالد يوسف، وطلبت من محبيها أن ينتظروا الفيلم.