في اليوم العالمي للغة الأم.. احتفاء بالخط المُسند في اليمن (صور)
احتفى يمنيون في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، باليوم العالمي للغة الأم، عبر إحياء اليوم الوطني لخط المُسند العريق، الذي ظهر في الحضارة اليمنية القديمة، قبل قرون من الميلاد.
وقال وكيل محافظة عدن، عبدالحكيم الشعبي، خلال فعاليات نظمتها مؤسسة "معدكرب" الثقافية، إن السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتمامًا لدعم الفعاليات التي من شأنها الحفاظ على الموروث الحضاري والتاريخي، خاصة المهتمّة بإبراز الخط المُسند الحميري الأصيل.
وشهدت محافظتا تعز ومأرب، الثلاثاء والأربعاء، فعاليات ثقافية للاحتفال بالخط المُسند، بهدف تعريف الأجيال اليمنية بالإرث الثقافي الزاخر الذي تتمتع به بلدهم.
وأكد رئيس مؤسسة "معدكرب" الثقافية، يحيى الجماعي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "هذه الفعاليات تهدف إلى إحياء خط المُسند العريق، عبر طباعة وتوزيع كراسات على طلبة المدارس، لتعلّم حروف المُسند في المحافظات المحررة من ميليشيات الحوثيين".
وأصدر وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، الثلاثاء، قرارًا بإعلان الـ"21" فبراير من كل عام، يومًا وطنيًا لخط المُسند، نظرًا لما يمثّله من إرث حضاري يعبّر عن روح الهوية اليمنية التاريخية.
وقال الإرياني، إنه "وجَّه القطاعات المختصة لتنفيذ القرار، وإقامة الفعاليات الاحتفالية بهذا اليوم من كل عام، بمشاركة كافة أطياف الشعب، ابتداءً من العام المقبل، حتى يتم الإعداد المبكر لإقامة الفعاليات والأنشطة اللائقة".