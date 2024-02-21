في اليوم العالمي للغة الأم.. احتفاء بالخط المُسند في اليمن (صور)

احتفى يمنيون في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، باليوم العالمي للغة الأم، عبر إحياء اليوم الوطني لخط المُسند العريق، الذي ظهر في الحضارة اليمنية القديمة، قبل قرون من الميلاد.

وقال وكيل محافظة عدن، عبدالحكيم الشعبي، خلال فعاليات نظمتها مؤسسة "معدكرب" الثقافية، إن السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتمامًا لدعم الفعاليات التي من شأنها الحفاظ على الموروث الحضاري والتاريخي، خاصة المهتمّة بإبراز الخط المُسند الحميري الأصيل.

وشهدت محافظتا تعز ومأرب، الثلاثاء والأربعاء، فعاليات ثقافية للاحتفال بالخط المُسند، بهدف تعريف الأجيال اليمنية بالإرث الثقافي الزاخر الذي تتمتع به بلدهم.